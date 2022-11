De Vrij a Inter TV: “Qui difficile per tutti, la squadra cresce: si vede che il gruppo…”

L'Inter perde a Monaco contro il Bayern ma va agli ottavi grazie alla qualificazione centrata in anticipo. Da non dimenticare che i nerazzurri hanno dovuto affrontare un girone durissimo. Le parole di Stefan de Vrij a Inter TV: "Si vede che la squadra sta crescendo. Qui è difficile per tutti, sapevamo che sarebbe stata dura".

"Ce l'abbiamo messa tutta per fare risultato e per fare una buona prestazione. Non siamo riusciti a fare risultato ma si vedono i miglioramenti. Bravi per aver aggiunto l'obiettivo in un girone molto duro. Volevamo fare una buona partita anche se eravamo già qualificati. Si vede che il gruppo è unito. C'è uno spirito buono, siamo sulla strada giusta ma ci sono ancora margini di crescita", ha dichiarato Stefan a Inter TV.