Dzeko a Inter TV: “Stiamo dimostrando che squadra siamo veramente. Ieri dicevamo…”

Esulta l'Inter ed esultano i suoi tifosi. I nerazzurri passeggiano a Verona e portano a casa tre punti ampiamente meritati. Ha commentato la gara ai microfoni di Inter TV Edin Dzeko: "Fare gol? Come sempre è questione di tempo. Poi le presenze ci sono state. Ogni tanto queste cose succedono, che gli attaccanti non segnano. Bisogna essere calmi, sapendo che prima o poi arrivano. Per noi queste non sono mai partite facili, soffriamo sempre un po'. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, si è visto ieri in allenamento che stavamo facendo molto bene. Se facciamo così anche domani sarà una grande partita, ci siamo detti".