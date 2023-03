Suazo a Inter TV: “La Juve ha bisogno di punti, vorrà sbilanciarsi. E l’Inter dovrà…”

David Suazo ha espresso le sue sensazioni in merito alla partita in programma stasera tra Inter e Juventus. L'ex giocatore nerazzurro ha sottolineato il fattore rivalità tra nerazzurri e bianconeri. Un fattore antico, che anche questa sera avrà il suo peso: "Questa partita è sempre importante. Ogni volta la affronti e c'è sempre qualcosa che ti stai giocando: rivalità, classifica, titoli. Questo rende importante questa partita. Da sempre".

"La qualità delle due squadre? Vengono entrambe da risultati importanti. Quando passi il turno in Europa è sempre bello. L'entusiasmo si vede dal tifo. Difficile dare un giudizio. Tutte due vorranno vincere. Ma quando giochi in casa, con il tuo tifo, credo che sia difficile per chiunque. Atteggiamento Juve? Grande stratega Allegri, io penso che bisogna aspettarsi una Juve che vorrà fare la partita e che ha bisogno di questi punti. Quando ti servono i punti ti sbilanci. E l'Inter potrebbe approfittarne", ha dichiarato Suazo ai microfoni di Inter TV.