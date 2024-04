Gara delicata e ostica, quella che l' Inter si è trovata ad interpretare a Udine . I nerazzurri rimontano al 95' e conquistano così altri tre punti fondamentali per l'obiettivo finale. Ecco le parole del grande protagonista di stasera, Davide Frattesi a Inter TV: "Festa per questo gol? Lo metto al pari dell'altro gol (Verona), questo forse un pochino più pesante. Abbiamo ancora partite importantissime, adesso c'è il Cagliari. Speriamo che ci porti a fare quello che dobbiamo fare".

"Portiere Udinese migliore in campo? Anche sul gol, ha fatto parate importanti. È andata sul palo ed è rimasta lì, la palla di Lautaro. Io decisivo? In panchina scherzo tanto con tutti quanti, quando inizio il riscaldamento entro in un'altra dimensione. Quando ti riscaldi vicino ai tifosi, hai una carica fantastica. Retroscena dallo spogliatoio? Sono tutto bagnato, non so chi mi ha tirato l'acqua. Va bene così, non c'è problema", ha concluso Frattesi.