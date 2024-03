L'Inter conquista altri tre punti importantissimi e si porta a +15 sulla seconda in classifica. Una marcia incredibile e inesorabile, quella dei nerazzurri. Ecco come l'ha commentata Asllani , autore stasera del suo primo gol in serie A: "Emozioni per il gol? Sono davvero contento perché la partita era sullo 0-0. Aspettavo da tanto il gol, dall'anno scorso. Sapevamo di poter allungare sulla seconda e siamo stati bravi".

"Sanchez? Il Nino è un campione, fortissimo, scherziamo tutti giorni con lui. Fondamentale nello spogliatoio e in campo. Dobbiamo fare complimenti al Genoa, hanno espresso un buon calcio. Siamo stati bravi a soffrire nel secondo tempo, la partita si stava mettendo male. Arnautovic? Mi ha detto stasera segni poi non mi ha detto più niente. Tutta la panchina mi ha chiamato. Non puoi non esultare con la tua panchina, mi hanno detto. Sono contento. Nel secondo tempo abbiamo preso gol, ci siamo abbassati tutti e siamo andati in difficoltà. Dovevamo difenderci. Siamo stati bravi, abbiamo sofferto di squadra. Regalo allo spogliatoio? Ne stavamo parlando con Frattesi e Carlos Augusto. Quando tocca a me mi picchiano, farò un bel regalo", ha concluso Asllani.