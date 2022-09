Inter, ieri la ripresa ad Appiano: squadra ha dormito al centro. Lukaku lavora a parte

Di ritorno da Plzen, dove ha ottenuto la prima vittoria in Champions League, l'Inter ha iniziato a prepararsi per la sfida di Udinese. Di fronte avrà una della formazioni più in palla.

"Ieri l'Inter, ancora senza Lukaku che ha svolto un allenamento a parte, ha ripreso il lavoro ad Appiano. La squadra, dopo il successo in Champions League, è atterrata a Malpensa solo all'1,30 di notte per via del controllo anti-doping che dopo la partita è andato per le lunghe. I giocatori hanno dormito al centro sportivo", riporta il Corriere dello Sport.