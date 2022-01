Inter-Venezia, Dumfries favorito su Darmian. Rientrano i titolarissimi: in attacco…

Il tecnico dell'Inter sceglie la squadra tipo per affrontare il Venezia e cercare di allungare ancora in classifica

Dopo il turnover in Coppa Italia, Inzaghi è intenzionato a schierare i titolarissimi per la sfida contro il Venezia di questa sera. Serve una vittoria per mantenere invariate le distanze in vetta.

"Per centrare la nona vittoria in campionato nelle ultime dieci partite. E concludere al meglio il mese di gennaio. Con un Marcelo Brozovic, riposato dopo la squalifica in Coppa Italia, al centro della linea mediana e del progetto nerazzurro. Inzaghi, nonostante il croato sia in diffida (con un giallo salterebbe il derby contro il Milan del prossimo 6 febbraio) non ha la minima intenzione di rinunciare al suo top player, per un rinnovo di contratto che dovrebbe essere annunciato a stretto a giro. Per il resto, con la squadra che ieri, come di consueto ultimamente, è rimasta in ritiro, davanti a capitan Handanovic , riecco il trittico difensivo Skriniar, De Vrji e Bastoni . Perisic , dopo lo scampolo di gara contro l’Empoli, si riappropria della fascia sinistra, mentre a destra Dumfries, nonostante il maggiore minutaggio degli ultimi mesi rispetto a Darmian, è favorito sul 36 nerazzurro. Certi del posto nella zona nevralgica del centrocampo anche Barella e Calhanoglu, in attacco Dzeko pare essere l’unico sicuro di partire dal primo minuto. Sanchez scalpita, ma Lautaro Martinez, in diffida come Brozovic, è favorito rispetto alla punta cilena", spiega Tuttosport.