Inter-Verona, dal 100° gol e le rimonte ai due ex: 10 curiosità

Alcuni curiosità sulla sfida tra nerazzurri e scaligeri a due giorni dal match, in programma sabato alle 18 a San Siro

Alessandro De Felice

L'Inter si prepara alla sfida contro il Verona. La formazione nerazzurra ospita la squadra di Igor Tudor a San Siro nell'anticipo della 32a giornata di Serie A. A due giorni dalla gara, scopriamo dieci curiosità sugli incroci tra i due club.

UNA TRADIZIONE POSITIVA

L’Inter è la squadra che ha vinto più partite di Serie A contro il Verona: 36 successi in 61 precedenti; completano il bilancio 21 pareggi e quattro successi gialloblù. Ma soprattutto l'Inter non perde con l'Hellas dal 1992: il Verona è infatti la squadra che l’Inter ha affrontato più volte senza mai perdere in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (21 gare, con 17 vittorie e quattro pareggi) – l’ultimo successo veneto contro i nerazzurri nel massimo torneo è infatti datato 9 febbraio 1992, 1-0 al Bentegodi con il gol di Ezio Rossi.

ASPETTANDO IL 100...

Il prossimo sarà il 100° gol dell’Inter contro il Verona in Serie A. I nerazzurri hanno segnato in media 2.3 reti contro i gialloblù nella competizione negli anni 2000.

SAN SIRO E IL SABATO

Il Verona non ha mai vinto nelle 30 partite di Serie A giocate fuori casa contro l’Inter (11 pareggi, 19 sconfitte) e in 22 di queste non è riuscito a fare gol. Inoltre Inter e Hellas si sono incontrate sei volte di sabato in Serie A, con sei vittorie nerazzurre. L'ultima nel 2019, in rimonta, con i gol di Vecino e Barella.

CHI RIMONTA E CHI È RIMONTATO

Questa sfida vedrà affrontarsi la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A (19 per l'Inter) e quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (22 il Verona).

ATTACCHI A CONFRONTO

L'Inter, pur con 30 partite, ha il miglior attacco della Serie A: 63 gol fatti. Il Verona è al terzo posto, con ben 56 reti (la Lazio ne ha segnate 60).

Verona e Inter sono anche due tra le squadre più prolifiche nel corso degli ultimi 30 minuti di partita nel torneo in corso (22 gol, come Atalanta e Lazio).

Da quando lo allena Igor Tudor (14 settembre 2021), il Verona ha il secondo miglior attacco della Serie A (53 gol realizzati, meno solo dell’Inter, 54).

Solo la Lazio (17%) ha una percentuale realizzativa più alta di Verona (15%) e Inter (12%) in questa Serie A.

PIEDE CALDO HAKAN

Hakan Calhanoglu – in gol in due delle tre partite giocate al Meazza contro il Verona in Serie A – ha partecipato attivamente a 15 gol (sette reti, otto assist) in questo campionato; tra i centrocampisti soltanto Sergej Milinkovic-Savic (18) ha fatto meglio.

LE PRIME VOLTE DI NICOLÒ E JOUAQUIN

Sia Nicolò Barella che Joaquin Correa hanno segnato il proprio primo gol in A con l'Inter contro l'Hellas. Barella lo ha fatto con un destro all'incrocio in Inter-Verona 2-1 del novembre 2019, Correa nella gara di andata con una doppietta al suo esordio in nerazzurro.

EDIN, IL VERONA, E LA QUOTA 97

Edin Dzeko ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A contro il Verona, il 22 agosto 2015 con la Roma; l’attaccante nerazzurro ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime quattro presenze di campionato (due gol e due assist). Il centravanti nerazzurro è a quota 97 gol in Serie A, è il giocatore straniero che ha segnato più reti nella competizione senza mai realizzare una tripletta – considerando anche gli italiani sono davanti solo Nicola Amoruso (113), Riccardo Carapellese (111) e Gino Cappello (104).

DIMARCO E FARAONI, GLI EX DI TURNO

Federico Dimarco ha preso parte a 11 reti in Serie A con la maglia del Verona: 5 gol e 6 assist in 48 gare, tra il gennaio 2020 e il giugno 2021.

Marco Davide Faraoni ha fatto il suo esordio in Serie A con l’Inter, giocando 14 partite (e segnando una rete) nel 2011/12. Anche Daniel Bessa è un ex, anche se non è mai sceso in campo con i nerazzurri in campionato.

INZAGHI VS TUDOR

L’unico precedente in Serie A tra gli allenatori Simone Inzaghi e Igor Tudor è un Lazio-Udinese del 17 aprile 2019, terminato con un successo per 2-0 a favore dei biancocelesti.

(Fonte: Inter.it)