Graziani: “Inter ritrovata. Barella? Flessione come tutti ma dà qualità e quantità”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla vittoria col Verona ma si è soffermato anche sul centrocampista e su Perisic

C'è da sperare per l'Inter che questa vittoria non sia un caso. Ma col Verona l'ho vista meglio, ho rivisto l'Inter di qualche mese fa, bella, concreta, che produce occasioni. Ha fatto un ottimo primo tempo. Mi sembra una squadra ritrovata, poi le altre partite ci diranno se ci abbiamo visto giusto.

Ritrovato, ma era fisiologico che pagasse dazio, non poteva essere da agosto a maggio sempre da 7, c'è stato un periodo in cui è andato in flessione come altri suoi compagni. Lui ha qualità e quantità e quando sta bene in mezzo al campo ti dà tanta roba. Sono andati in difficoltà tutti.