Inter-Verona questa sera alle 18: Sky o Dazn? Ecco dove vedere la gara

L'Inter scenderà in campo questa sera alle or e18 a San Siro contro il Verona. La squadra nerazzurra deve proseguire il cammino dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana contro la Juventus. A dirigere l'incontro di questa sera sarò Livio Marinelli della sezione di Tivoli, assistenti Rossi e Liberti con Massimi come quarto uomo. Al Var Aureliano, assistito da Cecconi.