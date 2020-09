Inter-Vidal, il cerchio si stringe. In Spagna: “Fonti Barça ritengono si possa chiudere oggi”

Sono ore di attesa per l’arrivo di Vidal in Italia. Tra indiscrezioni e smentite si parla da diversi giorni del suo arrivo a Milano. In Spagna danno per certa la sua partenza e dicono che dovrebbe arrivare tra stasera e domani. Fonti del Barcellona – spiegano sul sito sportivo spagnolo Cope – avrebbero sottolineato che sperano di chiudere la questione entro stasera. Il club spera di avere una cifra simbolica come indennizzo per il trasferimento come con Rakitic.

(fonte: cope.es)