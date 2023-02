Inter Women, Bonetti: “Vittoria contro il Milan importante per tanti aspetti”

Tatiana Bonetti, attaccante dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match di domani contro il Sassuolo: "La vittoria contro il Milan è stata importante sotto tanti aspetti: il primo è che è un derby, vincerlo ha tutto un altro sapore. Sappiamo quanto i tifosi tengano a questa partita, come noi. Abbiamo dato il massimo per portare a casa il risultato. Oltre a questo serve a noi per il nostr percorso, avevamo bisogno di prendere punti e allontanarci proprio dal Milan, e anche in termini di consapevolezza. Ci siamo ritrovate nelle nostre idee e ci dà carica per continuare questo percorso nel migliore dei modi. Abbiamo giocato da vera squadra, con mentalità vincente: questa è la strada che dobbiamo proseguire tutte insieme, con questa voglia e determinazione. Se giochiamo così possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Il Sassuolo? Mi aspetto una partita difficile, vorranno fare punti. Le abbiamo affrontate all'andata e non è stata una partita semplicissima. Spero che dopo l'ultima partita rimettiamo in campo le stesse cose per fare un bel risultato".