Inter Women, Sorbi: “Vittoria sofferta ma meritata. Con il Milan gara storica”

Il tecnico nerazzurro commenta la prova delle sue ragazze: "Serve più determinazione, nessuno regala nulla"

Vittoria importante per l'Inter Women, che si impone in rimonta sul campo del Pink Bari. Il tecnico nerazzurro, Attilio Sorbi, ha commentato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni di Inter TV: "Vittoria ottenuta con molta sofferenza. Le partite si vincono anche con questa determinazione, mi piacerebbe però vederla fin dall'inizio: il carattere non può venir fuori solo quando siamo in svantaggio, o magari nella seconda parte di partita, ci deve essere sempre. Ne abbiamo parlato durante la settimana: questa con il Bari sarebbe stata una partita difficilissima sotto moltissimi aspetti, il calcio non è scontato, e infatti tra primo e secondo tempo stavamo perdendo 1-0. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, ma nell'unica concessa il Bari ha fatto un eurogol. Abbiamo capito che dovevamo mettere qualcosa di diverso, e nel secondo tempo le ragazze sono riuscite a ribaltare il risultato meritatamente, il punteggio poteva essere anche più largo.