La scaramanzia non è mai troppa. Lo sanno bene dalle parti di Appiano Gentile. E chi conosce Simone Inzaghi sa che è concentratissimo su ogni singola gara e per questo finale di stagione, se possibile, è ancora più concentrato. Pensa che c'è un obiettivo da raggiungere e non gli importa come e quando, deve centrarlo. Questa mattina, all'ingresso della Pinetina, il mister ha incrociato la bancarella che si trova lì davanti e davanti a lui è comparsa un bandierone con la seconda stella già stampata.

I venditori - come raccolto da FCINTER1908.IT - gli hanno detto di dare un'occhiata e lui ha replicato: "Non voglio nemmeno guardarla" ed è sfrecciato via. Ad un certo punto è spuntato anche il suo vice, Farris. "Ma il mister ha visto questa roba qui?", ha chiesto sorridendo. "Non ha voluto", ha risposto chi era presente alla scena precedente. "Non avevo dubbi", ha replicato il collaboratore nerazzurro.