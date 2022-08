Inzaghi: “Buona prova contro avversario non facile. Derby? Partita delicata”

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 3-1 contro la Cremonese: "Abbiamo fatto una buona prova giocando in maniera concentrata, aggressiva, determinata, era quello che volevo dalla squadra e dai ragazzi. Abbiamo avuto due giorni e mezzo per preparare una gara contro un avversario non facile da affrontare. Siamo stati bravi a portarci in vantaggio e a raddoppiare, controllando poi bene la partita. Le scelte? Oggi ne ho cambiati 4-5 rispetto a Roma, abbiamo tante gare ravvicinate e d'ora in poi dovrà essere. Come arriviamo al derby? L'Inter arriva bene, dopo una partita importante. Sappiamo che sarà una partita delicata per noi e per i tifosi, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi".