Dybala? Dall’Inter filtra che Inzaghi abbia preferito Correa. Scelta pesa sul futuro

"L'Inter l'aveva sostanzialmente preso, o per lo meno bloccato. Poi però non è arrivata la maxi-offerta per Martinez, e quindi Dybala è stato tenuto in parcheggio per almeno un mese. C'è stata l'opportunità di cedere Correa, ma qui filtra dall'Inter che sia stata la volontà di Inzaghi a imporsi: meglio il Tucu della Joya, e così Dybala è finito alla Roma, l'unica altra squadra che l'abbia davvero cercato, col confessato corteggiamento dello stesso Mourinho, in prima persona", si legge sul Giornale.