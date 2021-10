Ricordi e vecchie sfide: Inzaghi, Dzeko, de Vrij, Lazio-Inter partita speciale

I nerazzurri tornano in campo dopo la sosta per le Nazionali: prossimo avversario, la formazione di Maurizio Sarri

Con la sosta per le Nazionali ormai agli sgoccioli, si avvicina il momento del ritorno dei campionati: l'Inter di Simone Inzaghi sarà di scena sul campo della Lazio, in uno dei big match dell'ottava giornata. Un match decisamente speciale per Simone Inzaghi e Stefan de Vrij, ex biancocelesti, ma anche per Edin Dzeko, che per la prima volta affronterà la formazione della Capitale senza che si tratti di un derby.