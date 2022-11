GdS – Inzaghi-Gasperini, così diversi eppure così simili. “E quelle vecchie ruggini…”

"Il passato è una terra straniera, diceva qualcuno. Ma neanche tanto se di mezzo ci sono questi due, allenatori diversi eppure simili: con Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi il passato, con le proprie ruggini e le vecchie isterie, torna sempre a galla. E il ricordo di ciò che è stato accompagna ogni sfida. Figurarsi questa Atalanta-Inter che tanto dirà sul futuro di entrambe". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'incrocio tra Gasperini e Inzaghi. "I due sono profeti della difesa a tre e convinti nell’inseguire sempre la bellezza in campo, eppure si distanziano per carriera da calciatore e gavetta da allenatore. Ma pure per il carattere: il ruvido Gasp e il più mite Simone, un “picconatore” contro un placido aziendalista. Il rispetto non mancherà, ma l’amicizia è un’altra cosa", commenta la Rosea che cita, come episodio scatenante, le polemiche in seguito al 2-1 della Lazio sull'Atalanta nel gennaio 2017, con i due allenatori espulsi prima della finale di Coppa Italia del 2019, vinta da Inzaghi ma con Gasperini polemico per un mancato rigore.