GdS – Inter, 3-5-2 immutabile ma c’è un’altra ipotesi. E con Dybala si può osare

L'idea tattica di Simone Inzaghi in vista della nuova stagione e le possibili alternative al modulo di base

L'immutabilità. L'Inter di Simone Inzaghi resta fedele al suo 3-5-2, salvo qualche eccezione, come nel caso del derby d'andata con Calhanoglu schierato nella posizione di trequartista.

In vista della nuova stagione, La Gazzetta dello Sport è convinta: "3-5-2 era e 3-5-2 sarà".

Il mercato offre all'allenatore dell'Inter diverse alternative. Inzaghi può lavorare sugli uomini, sulle scelte e sugli accoppiamenti, come nel caso di Lukaku-Lautaro: "Martinez agile e scattante, Lukaku grosso e potente: l’incastro perfetto".

Non è da escludere l'ipotesi con Dzeko regista offensivo e Lukaku ad attaccare la profondità.

La Rosea prova a vedere l'Inter in caso di arrivo di Dybala:

"Sarebbe proibito immaginare un tridente 2-1, con il duo argentino dietro Lukaku? Sì, l’integralismo inzaghiano non consentirebbe deroghe né si può immaginare una soluzione alla Luis Alberto, perché nessuno tra Dybala e Martinez può essere riciclato a centrocampo. Come sarebbe bello però se, in certe sere stellate di Champions, Inzaghi si concedesse una botta di vita. Osare sempre è sbagliato. Osare ogni tanto è necessario, sennò si resta fermi, sempre uguali a se stessi".