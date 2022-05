CorSera – Inter, con Inzaghi ecco la parole chiave dell’intera stagione

L'Inter sogna lo Scudetto anche se serve un assist dal Sassuolo, oltre ovviamente alla vittoria nerazzurra contro la Sampdoria

L'Inter sogna lo Scudetto anche se serve un assist dal Sassuolo, oltre ovviamente alla vittoria nerazzurra contro la Sampdoria. Poi sarà tempo di bilanci e di mercato, ma la stagione è già di per sé positiva per i due trofei vinti. "Libertà è stata la parola chiave della stagione. A ogni intervista i giocatori rispondevano di sentirsi più liberi con Inzaghi rispetto a Conte, nel modo di giocare e vivere l’approccio alle partite. Il tecnico non è mai stato un generale, ci ha sempre tenuto a rimarcare che si può vincere anche senza usare il pugno duro. La sua avventura nerazzurra l’ha impostata così, nel segno del dialogo. La settimana dell’ultima fatica non è stata diversa, due giorni di riposo, una grigliata ad Appiano, il discorso alla squadra: credeteci, ci sono già passato quando ero alla Lazio, ci davano tutti per spacciati e poi ci fu Perugia. La sintesi delle parole di un allenatore nato per dialogare", spiega il Corriere della Sera.