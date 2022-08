Dalla LuLa a Skriniar alle alternative: Inzaghi soddisfatto. Ora l’Inter deve correre

Il tecnico dell'Inter si è mostrato sorridente dopo la vittoria convincente ottenuta dai nerazzurri ieri sera sera per 3-0 contro lo Spezia

"La nuova Lu-La che promette sfracelli, Skriniar fedele alla linea e lontano da tentazioni francesi più una vasta gamma di alternative, soprattutto in attacco: il sorriso che mostra a fine partita non è abbastanza, forse, per dare forma alla soddisfazione di Simone Inzaghi. Il tecnico interista sa che, con tanta varietà, aumentano le possibilità di scucire ai cugini quel tricolore dal petto. Anzi, vuole portare la macchina a una velocità addirittura superiore rispetto al passato", riporta La Gazzetta dello Sport.