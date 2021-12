Inzaghi: “Un piacere incontrare Mourinho. Per lui sarà una gara speciale. Noi…”

Per la prima volta lo Special One affronterà l'Inter da avversario

Roma-Inter non è mai una partita come le altre e a maggior ragione non lo sarà domani quando sulla panchina dei giallorossi ci sarà il grande ex José Mourinho. Prima volta per lo Special One da avversario e prima volta per Simone Inzaghi che non ha mai affrontato squadre allenate dal portoghese: "Sarà un piacere incontrarlo, non l'ho mai affrontato e conosciuto: mi farà piacere. Per lui sarà una partita speciale, noi dovremo fare ancora più attenzione perché sappiamo le sue capacità e quello che ha fatto nella sua storia", ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza stampa.