Inzaghi, che numeri! Nessuno come lui all’Inter per media punti: superato Mourinho

Il tecnico dell'Inter è in testa alla classifica degli allenatori con la media punti più alta ed è in corsa per il terzo titolo al primo anno

Andrea Della Sala

Comunque vada a finire il campionato, per Simone Inzaghi la prima stagione alla guida dell'Inter sarà positiva. Il tecnico ha saputo ricostruire la squadra dopo le partenze eccellenti ha già conquistato due trofei.

"I numeri segnano la storia e quelli di Simone Inzaghi all’Inter impressionano. Inzaghi è in corsa per il terzo titolo al primo anno in nerazzurro, cosa mai successa nella storia dell’Inter. Non solo i titoli, però. C’è un’altra statistica che esalta il lavoro del tecnico: Simone ha la media punti (in tutte le competizioni) più alta di tutti gli allenatori interisti rimasti in carica almeno una stagione: 2,14, meglio di Mancini e Mourinho (2,12) e Conte (2,11)", analizza La Gazzetta dello Sport.