Inzaghi, Pioli e Spalletti, tecnici mai vincenti: chi troverà il primo scudetto?

I tre allenatori di Inter, Milan e Napoli non si sono mai laureati campioni d'Italia: quest'anno uno di loro ce le farà

2 punti in 3: è questo il magrissimo bottino conquistato nell'ultima giornata di campionato da Milan, Inter e Napoli. Di certo non un rendimento da prime della classe. Repubblica sposta l'attenzione si Inzaghi, Pioli e Spalletti, allenatori che in carriera non hanno mai vinto lo scudetto: "Per la prima volta dal 2010/2011, quando a imporsi fu Max Allegri sulla panchina rossonera, nessuno degli allenatori in corsa per lo scudetto lo ha mai vinto. Fra Stefano Pioli, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti l'unico ad aver fatto una stagione da titolo in termini di punti – senza farcela – è il terzo, che nel 2016/17 con la Roma di Alisson e Salah arrivò a 87, ma dietro la Juve. La miglior stagione per Inzaghi alla Lazio è stata il 2019/20, chiusa a 78 punti. Uno in più ne ha fatto Stefano Pioli lo scorso anno col Milan, secondo a dodici lunghezze dall'Inter. Guardando alle intere carriere dei tre allenatori, in Serie A Stefano Pioli ha realizzato in media 1,50 punti a partita, Inzaghi 1,85, Spalletti 1,73. La spunterà chi dei tre, rispetto al proprio passo storico, saprà accelerare in vista del traguardo. Tutti e tre guidano squadre che, in teoria, lo consentirebbero. Molto dipenderà dalle motivazioni. Tanto potrebbe fare anche il calendario. Milan e Napoli dovranno incontrarsi fra loro al Maradona il 6 marzo. Delle prime cinque in classifica, i rossoneri dovranno sfidare anche l'Atalanta, a San Siro, che gli azzurri affronteranno in trasferta. L'Inter è attesa dalla Juve a Torino. Ma il campionato fin qui ha dimostrato che chiunque può vincere e perdere con chiunque. Chi saprà finalmente spingere sull'acceleratore?".