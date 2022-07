Inter, oggi test ad Appiano con la Pro Sesto. Inzaghi vuole far giocare tutta la rosa

Il tecnico dell'Inter ha programmato un allenamento congiunto oggi alla Pinetina per mettere minuti nelle gambe di tutti i giocatori

Il programma ricalca quello della scorsa settimana quando, prima di affrontare sabato a Lens i padroni di casa, il giovedì c'era stato un test ad Appiano con il Novara. Inzaghi vuole far giocare tutti gli elementi della rosa (ieri a parte solo Gosens che però oggi dovrebbe essere con gli altri) perché, con 21 partite ufficiali in tre mesi, ovvero dal 13 agosto al 13 novembre, ha bisogno di avere l'intero organico con il giusto ritmo partita. Sa che ci sarà bisogno di calciatori coinvolti nel progetto, non di undici titolarissimi e riserve... rassegnate a giocare scampoli di incontro. Ecco il perché dell'allenamento con la Pro Sesto a 48 ore dal match, più tosto, di sabato a Cesena contro il Lione (14.000 biglietti venduti).