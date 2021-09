EDICOLA TS – Inter: Simone, un sogno molto Real. Inzaghi punta a fare meglio di Conte

"Inter: Simone, un sogno molto Real". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport

"Inter: Simone, un sogno molto Real". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 14 settembre 2021. "Inzaghi punta a fare meglio di Conte che in Europa ha sempre steccato". La copertina è dedicata ad Allegri e alla Juve in Champions League mentre in taglio alto si parla di Atalanta.