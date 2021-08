Questa è tra le prime missioni che si sono posti Inzaghi e lo staff: rendere l’Inter…

Con un attacco che può contare pochi elementi in vista del Genoa, saranno importanti i gol dei centrocampisti

In attesa di annunciare Edin Dzeko, Simone Inzaghi fa i conti con un reparto d'attacco spuntato. A 10 giorni dall'esordio in campionato col Genoa, il tecnico nerazzurro avrà a disposizione Satriano, Salcedo e Pinamonti. Ecco perché in tal senso i gol che potrebbero arrivare dai centrocampisti sono fondamentali.