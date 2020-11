EDICOLA TS / È un’Italia da amare! Netto successo sulla Polonia. U21, Azzurrini all’Europeo

Tuttosport parla dell’Italia in prima pagina nell’edizione di lunedì 16 novembre. Il quotidiano sportivo apre con il successo per 2-0 della Nazionale di Evani, in panchina al posto di Mancini (fermato dal Covid-19): “È un’Italia da amare!“. Poi spiega: “Jorginho su rigore e Berardi firmano il netto successo sulla Polonia: 2-0. Gli Azzurri, imbattuti da 21 partite, balzano al comando del girone di Nations League“.

Si parla anche dell’Under 21: “Missione compiuta: Azzurrini all’Europeo!“.