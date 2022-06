CorSera – Italia-Argentina, le pagelle. Barella sballottato. Lautaro, spietato e…

Dell'Italia guadagna 6.5 in pagella solo Donnarumma, il resto della squadra non convince. L'argentino dell'Inter invece sì

L'unica sufficienza italiana nella Finalissima tra la vincitrice dell'Europeo, l'Italia di Mancini, e la vincitrice della Coppa America, l'Argentina di Scaloni, è arrivata per Donnarumma. Il portiere azzurro ad un certo punto ha dovuto fare miracoli per non imbarcare ulteriormente acqua da tutte le parti e ha dovuto ingaggiare una lotta personale contro Messi e compagni per non farli passare. Di gol ne ha incassati comunque tre ma potevano essere molti di più. E alla fine il Corriere della Sera gli dà sei e mezzo. "Capisce con un attimo di ritardo quello che sta succedendo specie sul due a zero. Ma almeno evita la figuraccia salvando sulla linea un retropassaggio di Bonucci a tradimento e parando alla grande su Messi e Di Maria. Si arrende poi solo a Dybala", il giudizio del quotidiano. Che come dicevamo dà solo al portiere una sufficienza piena. Per il resto sono tutti 4 e 5. Anche quello di Barella che "si batte sempre ma finisce sballottato un po' qua e un po' là nella casa degli specchi degli argentini". Bastoni è entrato solo a pochi minuti dalla fine.