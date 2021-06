GdS – Italia, Barella intoccabile: centrocampista totale e leader. Mancini…

Il focus della Gazzetta dello Sport sul centrocampista dell'Inter Barella e ora impegnato con l'Italia a Euro 2020

"Se c’era un giocatore considerato fra gli intoccabili di questa Nazionale, quello era Nicolò Barella: beh, lo è tuttora. Polmoni, qualità, lettura dei momenti della partita, carattere, porta sempre in testa, ormai anche esperienza, dunque status di leader: centrocampista totale nella sua indole verticale, perfetta per il calcio chiesto da Mancini, il centrocampista dell’Inter nel tempo ha perfezionato e accentuato soprattutto l’illeggibilità e la decisività delle sue incursioni. Finora in questo campionato europeo è stato un diesel: non era ancora lui al debutto, ma alla seconda ha riproposto il repertorio completo, un elastico di iniziative sempre tirato (in faccia agli svizzeri).