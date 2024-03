Gianluigi Buffon, in visita al Palazzo di Vetro dell'Onu in occasione della trasferta azzurra a New York, ha parlato così in vista di Euro 2024

Il capodelegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, in visita al Palazzo di Vetro dell'Onu in occasione della trasferta azzurra a New York, ha parlato così in vista di Euro 2024: "Non so dove arriveremo, ma difficilmente tradiremo le aspettative. Anche grazie al lavoro del presidente della Federazione e del ct questa squadra sta tirando fuori delle qualità ben espresse che ci caratterizzano e ci fanno sempre fare la partita. Alcune volte puoi perdere, ma in questo modo difficilmente sbagli l'appuntamento".