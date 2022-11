Italia, confronto Mancini-Oriali-Gravina. Via alle scelte: stop al 3-4-3, si torna al 4-3-3

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha preso alcune decisioni in seguito alla sconfitta in amichevole contro l'Austria

Il tempo degli esperimenti è finito, è arrivato il momento delle scelte, forse definitive. Dopo un confronto con Oriali e Gravina, Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha preso alcune decisioni in seguito alla sconfitta in amichevole contro l'Austria:

"Nella notte, sul charter che ha riportato indietro la Nazionale, si è confrontato con Gravina, il team manager Oriali e il suo staff. Le due amichevoli con Albania e Austria hanno segnato il confine degli esperimenti. Ora è il tempo delle scelte. La prima, relativa al modulo, Mancini l’ha anticipata: bocciato il 3-4-3. Il ct pende per gli attaccanti esterni e ha intenzione di tornare al 4-3-3. Il 3-5-2, varato con Inghilterra e Ungheria a settembre, resterà come piano B, l’opzione di scorta. Di sicuro Mancio navigherà a vista, calcolando strategia e avversari, in base alle partite: si adatterà, non avrà una sola idea di gioco da imporre".