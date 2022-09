UFFICIALE- Italia-Inghilterra, formazioni: tre i nerazzurri in campo

Quinta giornata del gruppo 3 di Nations League: l'Italia affronta l'Inghilterra a San Siro. Il c.t. Roberto Mancini deve fare i conti con le tante assenze e si affida Donnarumma in porta. In difesa Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Toloi. Centrocampo composto da Cristante, Jorginho, Dimarco e Barella. In attacco Raspadori e Scamacca