Italia campione d’Europa, Mancini: “I ragazzi sono meravigliosi, ora la festa”

Le dichiarazioni del ct della Nazionale dopo la vittoria degli Azzurri ai rigori contro l'Inghilterra a Wembley

L’Italia vince Euro 2020. Dopo il successo in finale contro l’Inghilterra a Wembley, il ct Roberto Mancini ha parlato così a Rai Sport: “Siamo stati bravi, abbiamo preso gol subito e siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. Non so cosa dire, i ragazzi sono meravigliosi. È importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Siamo contenti di aver vinto e di aver giocato bene. Spero la gente festeggi. Siamo felici di quello che abbiamo fatto”.