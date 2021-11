Ranking UEFA, l’Italia resta salda al terzo posto e salva i 4 posti in Champions

L'Italia resta salda sul podio nella classifica che consente l'iscrizione di quattro squadre alla Champions League

Gli inglesi hanno un coefficiente di 95,069, gli spagnoli di 85,713, poi c'è l'Italia con 69,045. Quarto posto per la Germania (66,784), quinto per la Francia (49,915). Il Portogallo è sesto (47,549), davanti all'Olanda (39,900), poi c'è l'Austria (34,650), nono posto per la Scozia (32,700) e decimo per la Russia (32,682).