Italia, probabili scelte: Barella può riposare. Le ultime su Bastoni e Dimarco

Le ultimissime sulle scelte di formazione di Mancini per la sfida di Nations League in programma domani contro il Belgio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci saranno diversi cambi di formazione in casa Italia per la finale 3-4 posto di Nations League di domani. Confermato Donnarumma in porta, mentre in difesa la novità sarà Acerbi accanto a Bastoni, verso la conferma; a destra pronto Di Lorenzo, con Emerson a sinistra. Verso la panchina l'interista Dimarco, come Barella che può tirare il fiato: provati Pellegrini, Cristante e Locatelli. Davanti Mancini è pronto a schierare Berardi, Raspadori e Chiesa invece.