Italia-Svizzera, Mancini: “Ho fiducia, Belotti dall’inizio. Cattivi pensieri? La squadra…”

Le dichiarazioni del commissario tecnico dell'Italia Mancini a poche ore dalla sfida contro la Svizzera a Roma

A poche ore dalla sfida contro la Svizzera, il commissario tecnico dell' Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Speriamo che sia la serata dell’Italia. Chi farà la differenza in campo non sarà molto importante. Credo che sarà una partita differente, ma se faremo il nostro gioco e a essere tranquilli e pensare alle nostre qualità faremo una grande partita".

"Ho grande fiducia nella squadra e nei ragazzi anche se siamo in un momento della stagione in cui ci mancano tanti giocatori. Mi sembra che anche le altre nazionali hanno lo stesso problema. Abbiamo però delle basi solide. Mi sarebbe piaciuto avere più giocatori a disposizione e poter scegliere, ma come ho detto è un momento della stagione delicato per tutti e facciamo di necessità virtù".