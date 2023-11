Italia U16, i convocati per il prossimo test: Inter squadra più rappresentata

La Nazionale Under 16, dopo aver affrontato l'Inghilterra ad agosto (vittoria 3-1 e pareggio 1-1), la Spagna a settembre (sconfitta 2-1 e vittoria 3-2) e i Paesi Bassi a ottobre (vittoria 2-1 e sconfitta 3-1), torna in campo per una doppia amichevole contro la Repubblica Ceca in programma martedì 21 (ore 15) e giovedì 23 novembre (ore 11) presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI).