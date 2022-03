Italia, UFFICIALE: addio Puma, dal 2023 il nuovo sponsor tecnico sarà Adidas

La FIGC ha reso noto il cambio di fornitore per tutte le squadre Nazionali a partire da gennaio del prossimo anno

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato: “L’annuncio della partnership con adidas è motivo di orgoglio per la FIGC. Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del nostro appeal commerciale e rafforza il processo di sviluppo del nostro brand sia in Italia che all’estero. La passione e l’entusiasmo che abbiamo riscontrato in adidas sono gli stessi che la Federazione Italiana profonde ogni giorno nella valorizzazione di tutte le Nazionali Azzurre e del calcio italiano, a ogni livello”.