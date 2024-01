Italiano: “Noi migliorati dall’andata. Nico Gonzalez sarà utile a gara in corso”

Le parole del tecnico della Fiorentina: "Nei gol subiti l'andata è stata la peggior partita dell'anno, eravamo partiti per metterli in difficoltà e siamo crollati"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match con l'Inter, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così: "Nei gol subiti l'andata è stata la peggior partita dell'anno, eravamo partiti per metterli in difficoltà e siamo crollati. Poi da quella partita qualcosa abbiamo migliorato, oggi è importante per entrambi: arriviamo da una delusione in Supercoppa, vogliamo reagire davanti al nostro pubblico.