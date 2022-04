Jacobelli: “Si va verso battaglia legale Uefa-Superlega. La domanda ora è una”

Il punto di vista del noto giornalista a proposito degli equilibri più che precari nella politica del calcio continentale

La telenovela Superlega si è arricchita di un nuovo capitolo. Il Tribunale di Madrid, che aveva imposto alla Uefa di ritirare le sanzioni previste per Barcellona, Juventus e Real, ha accolto il ricorso e ripristinato i provvedimenti. A commentare la notizia a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Xavier Jacobelli. Questo il suo pensiero: "Era una mossa preventivabile, alla luce anche delle ultime sortite pubbliche di Ceferin e Al Khelaifi. E' evidente che si vada verso una battaglia legale tra Uefa e le tre società rimaste in Superlega. Rimane un dato di fatto: la Superlega nacque il 20 aprile 2021 e morì nell'arco di 48 ore sotto la rivolta dei tifosi e della politica europea ed era un progetto per trovare nuove fonti di guadagno. La domanda però è: perché tutto questo deve andare a scapito della meritocrazia? E poi come mai i tre club superstiti continuano a voler partecipare alle competizioni UEFA? Non è una contraddizione questa?".