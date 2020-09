Jacobelli: “Juve rimane favorita naturale. L’Inter fa progressi: mix tra giovani di talento e veterani”

Intervenuto a Sky Sport il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato della ripartenza della Serie A e delle favorite per la vittoria finale:

“La favorita naturale rimane la Juve per i 9 titoli consecutivi. Quel punto di differenza tra Inter e Juve conferma i progressi dell’Inter. Finalista di Europa League, miglior difesa e lanciata in una campagna di rafforzamento che vuole essere un mix tra il talento di Bastoni, Barella e Sensi e la presenza di veterani vaccinati per grandi competizioni internazionali. Non sottovaluterei il Milan, sono curioso di vederli in azione”.