Jacobelli: “Mourinho? Umanamente meritava un trattamento diverso. E Lukaku…”

"È sicuramente una delle giornate più significative della storia recente della Roma, sia per le aspettative che c’erano intorno a Mourinho al suo arrivo sia per il ritorno alla vittoria di un trofeo grazie al trionfo in Conference League dopo quattordici anni. Tutti gli allenatori però sanno che il loro destino è legato ai risultati, e nonostante il rapporto straordinario tra Mourinho e i tifosi nell’ultimo mese sono arrivati risultati negativi, comprese le sconfitte con Lazio in Coppa Italia e il Milan che sono state fatali. A prescindere da questo, umanamente Mourinho meritava un trattamento diverso da quello ricevuto, una fredda convocazione mattutina per comunicargli l’esonero"