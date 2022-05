Joao Pedro: “Dalbert? Se arriva ci darà una grossa mano. È un giocatore importante”

L'attaccante del Cagliari Joao Pedro ha parlato della nuova stagione e anche dell'ormai imminente arrivo di Dalbert

L'attaccante del Cagliari Joao Pedro ha parlato della nuova stagione e anche dell'ormai imminente arrivo di Dalbert al club sardo dall'Inter: "L’allenatore Semplici è arrivato in un momento complicatissimo, ha grandi meriti, ripartire con lui è gusto. Ci dà tanto entusiasmo, e la voglia per ripartire da dove abbiamo finito. Da capitano devo gestire bene, ma qui è facie perché è uno spogliatoio fatto di ottimi ragazzi. Non sta a me parlare di mercato. Godin e Nandez sanno che fa parte del gioco essere messi sul mercato, ci sono passato anch’io. Se Dalbert arriva è una buona cosa, è un giocatore importante che ci può dare una grossa mano, serve gente che ci aiuta”.