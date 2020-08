Benfica, Jorge Jesus: “Cavani? Il presidente sta facendo di tutto perché arrivi ma…”

Intervenuto ai microfoni di Record, Jorge Jesus, tecnico del Benfica, ha parlato così del possibile arrivo in Portogallo di Edinson Cavani, confermando l’interesse del club di Lisbona: “Cavani è un’altra storia. Non c’è bisogno che lo dica, è un giocatore che ha diverse possibilità di mercato e deve pensare alle varie opzioni. Quando ci siamo visti ​​non gliel’ho chiesto. Se lo voglio? Chi non vorrebbe? Non solo per il Benfica ma anche per il calcio portoghese. Noi in Portogallo facciamo fatica a competere con le squadre degli altri paesi. Potessimo farlo, avremmo già vinto una Champions League. Per Cavani sappiamo tutti che finanziariamente non è facile. Deve esserci ingegneria finanziaria, dove il presidente è molto forte. Se ne parlava già prima che arrivassi al Benfica. Il presidente sta facendo di tutto perché ciò accada”.