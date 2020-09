In Spagna associano Jovic all’Inter. Sky: “Sondaggio United su lui e Cavani”

Questa mattina il quotidiano sportivo AS ha parlato di Jovic e ha segnalato che sarebbe finito nel mirino di Roma, Milan e pure Inter. Secondo il giornale spagnolo il club nerazzurro avrebbe offerto garanzie economiche importanti sia al Real Madrid che al giocatore. Ma secondo quanto riportato da Skysport il calciatore sarebbe finito pure nel mirino di un altro club. Il Manchester United sta cercando un attaccante e ci sarebbero colloqui in corso con l’entourage di due giocatori in particolare, Cavani e Jovic (in prestito) appunto.

(Fonte: SS24)