Ex Inter, Juan Jesus attacca la Roma: “Non mi mette nemmeno nelle foto, questa è fiducia!”

Juan Jesus non ci sta: il difensore brasiliano, finito ai margini della rosa della Roma, ha pubblicamente attaccato la società giallorossa. Motivo del contendere, la pubblicazione di una foto sui canali social del club dove non compare l’ex Inter. JJ ha risposto così al post della Roma sul conto alla rovescia prima del ritorno in campo: “Bello che nemmeno la Roma mi metta nel loro profilo. Questo vuol dire fiducia!“.

In seguito il brasiliano ha polemizzato anche con alcuni tifosi che gli chiedevano di lasciare la squadra per risparmiare sull’ingaggio e aiutare il bilancio societario, viste le sole tre presenze stagionali: “Pensi che con i miei quattro soldi il bilancio sia a posto? Hai saltato la lezione di matematica? Venire a Roma non è mai stata una questione di soldi“.