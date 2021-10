Julio Cesar: “Dzeko super, non si sente assenza di Lukaku. Handanovic? Poteva fare meglio”

L'ex portiere dell'Inter, negli studi di Amazon Prime, ha commentato la vittoria. dei nerazzurri in Champions contro lo Sheriff

"Temevo la trappola Sheriff per l'Inter, perché era una squadra che era andata a vincere al Bernabeu col Real Madrid. Secondo me passerà il turno l'Inter, l'ho visto contro il Real Madrid e ha fatto benissimo. Ci sono tanti margini di crescita, ma c'è un allenatore nuovo, una nuova filosofia, ci vuole tempo, devono capire velocemente quello che lui vuole passare loro. I tifosi dell'Inter sono contenti di Dzeko, non stanno sentendo la mancanza di Lukaku. Handanovic poteva fare meglio? Secondo me sì, lui lo sa perché è uno dei più forti al mondo. Gli è mancato un passo. Ha tanto fiducia in se stesso per la sua altezza, io ero più piccolo e dovevo compensare la mancanza di cm e mi muovevo di più Lui rimane comunque tra i primi 5 portieri".