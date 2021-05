Julio Cesar: “Dopo lo scudetto c’è la possibilità di lasciar fuori la Juve dalla CL”

L'ex portiere nerazzurro non ha dubbi. La squadra di Conte può togliersi un'altra soddisfazione: quella di lasciar fuori dalla Champions League i bianconeri.

Julio Cesar ha parlato di Juventus-Inter ai microfoni di Inter TV: "Questa partita è un momento particolare anche per loro. Non ricordo una CL senza Juventus. Sarebbe una soddisfazione per l'Inter che è una squadra rivale. Dopo aver vinto lo scudetto, avere la possibilità di battere una squadra come la Juve ed essere determinanti per lasciarla fuori dalla Champions. L'atmosfera di questa partita penso sia un po' nervosa. Speriamo in una partita molto molto bella, ma anche nervosa perché c'è una storia dietro a questa partita. Vediamo cosa accadrà".