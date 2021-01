Julio Cesar: “Io portiere migliore grazie a Buffon: per me un esempio e una motivazione vivente”

Julio Cesar, ex portiere di Inter e Brasile ed eroe del Triplete dei nerazzurri nel 2010, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport nell’ambito del sondaggio per eleggere il miglior portiere di sempre. L’estremo difensore verdeoro ha messo al primo posto Buffon, con due connazionali a completare il podio, Taffarel e Rogerio Ceni.

“Sono diventato un portiere migliore grazie a Buffon. Tanto più da quando sono arrivato in Italia, per me Gigi è stato un esempio e anche una straordinaria motivazione vivente, sono cresciuto ogni giorno seguendo la sua lezione” le parole di Julio Cesar alla Gazzetta.